Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Kübra Süzgün (Nisan Çesmeli) e Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli) in una scena di La forza di una donna

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 23 al 27 giugno durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: le anticipazioni dal 23 al 27 giugno

Bahar è ancora una volta in bilico: Yusuf le intima di lasciare casa, ma lei, pur sconvolta, cerca di mantenere la calma davanti ai figli.

Nel frattempo, Hatice, trovando Sirin in fin di vita, tenta un omicidio-suicidio. Entrambe vengono ricoverate d’urgenza in ospedale: Hatice è in terapia intensiva, mentre Sirin si riprende e viene dimessa.

Bahar è sopraffatta dai ricordi di Sarp, in particolare da un episodio in cui credette erroneamente che Julide, la giovane madre di lui, fosse una sua amante.

Un aiuto arriva da Hikmet, che, in cambio della discrezione di Bahar sul segreto che riguarda Ceyda, convince Yusuf a non sfrattare Bahar e i bambini. Poco dopo, la donna scopre del ricovero della madre e della sorellastra. Enver le nega la possibilità di far visita a Hatice, temendo ripercussioni su Sirin.

Nel frattempo, Bersan torna nel quartiere e tenta invano di parlare con Arif, che la respinge con forza. Sirin, una volta tornata a casa, capisce che Enver ha trovato il cellulare incriminato, quello che potrebbe provarne il coinvolgimento nella morte di Sarp. Così, con una scusa, resta da sola per cercare il telefono.

Bahar si dedica ai figli e racconta loro una storia speciale: il giorno del suo matrimonio e del primo viaggio con Sarp.

Jale, invece, si sente lontana dall’ideale di madre premurosa e litiga col marito. Confidandosi con Sinan, comprende di non amarlo più.

Intanto, Enver è sempre più ossessionato dall’instabilità mentale di Sirin e dal mistero attorno al cellulare di Sarp, temendo che la verità sia ormai vicina a venire a galla.

