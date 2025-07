Anche ad agosto il catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce di nuovi titoli

Io sono Farah, Innocence, La ruota della fortuna, la nuova stagione della Coppa Italia e il ritorno di Sarabanda. Anche nel mese di agosto, il catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce di nuovi titoli imperdibili tra intrattenimento, serie tv, film, calcio e molto altro ancora.

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis ad agosto: le novità

A partire da lunedì 28 luglio, su Canale 5 alle 15.45 e in streaming su Mediaset Infinity, arriva la nuova serie turca Io sono Farah (titolo originale Adim Farah), adattamento della serie argentina La chica que limpia. Composta da due stagioni, si concentra sulle vicende che coinvolgono Farah, una giovane donna iraniana immigrata a Istanbul con un figlio di sei anni di nome Kerim, costretto a rimanere isolato a causa di un grave problema al sistema immunitario. Nonostante la laurea in medicina, la ragazza lavora in nero come addetta alle pulizie e, durante un turno in un locale gestito da criminali, assiste a un omicidio. Suo malgrado, Farah diventerà complice del gangster Tahir Lekesiz, restando così coinvolta in una serie di vicissitudini. A interpretare la protagonista della serie ritroviamo Demet Özdemir, già conosciuta e apprezzata in molte serie di successo come Daydreamer, My home my destiny e La ragazza e l'ufficiale. Engin Akyürek ricopre il ruolo di Tahir, mentre Feyyaz Duman, attore noto per il ruolo di Arif Kara nella serie La forza di una donna, interpreta Behnam. Nel weekend di Canale 5, alle 14.30, occhi puntati su Innocence, serie che racconta le difficoltà di una madre, Bahar, che cerca in tutti i modi di salvare la giovane figlia Ela da una relazione tenuta segreta. Accanto ai volti nuovi, la serie turca vedrà la partecipazione di attori già noti al pubblico italiano per le loro interpretazioni in altre fiction di successo. Serkay Tütüncü, l'attore turco conosciuto per il ruolo di Ozan in Mr. Wrong - Lezioni d'amore, vestirà i panni di Ilker, l'uomo fidanzato di cui si innamora Ela. E ancora, Alayça Öztürk, che i telespettatori ricorderanno nel ruolo di Julide in Terra Amara. Dopo il successo di Battiti Live, da martedì 12 agosto si prosegue con l'evento musicale pronto ad animare l'estate in città. Sul palco del Yoga Radio Estate si alterneranno tantissimi ospiti per interpretare i brani che fanno da colonna sonora al 2025. Alla conduzione del programma in onda in prima serata su Italia 1, Rebecca Staffelli e Stefano Corti. Cresce l'attesa per il capitolo finale di Sissi, la nuova serie dedicata all'imperatrice d'Austria. Nella quarta e ultima stagione, Sissi affronta nuove sfide dopo la morte del padre, incluso un duello ippico contro il miglior fantino Beyern per mantenere il castello di Possenhofen in famiglia. Scoprirà anche segreti che metteranno in discussione le sue origini e la sua casa.

L'intrattenimento e le serie tv di agosto su Mediaset Infinity

Anche ad agosto si rinnovano le sfide della nuova edizione di Sarabanda, lo storico quiz musicale condotto da Enrico Papi. I concorrenti dovranno misurarsi in diversi giochi, tra importanti novità e grandi classici come il 7x30, il gioco finale necessario per vincere un ambito montepremi. Gerry Scotti, affiancato da Samira, è invece al timone de La ruota della fortuna, alla scoperta delle frasi nascoste da indovinare per affermarsi tra i campioni del programma. Le nuove sfide saranno disponibili da lunedì a domenica alle 20.35 su Canale 5 e su Mediaset Infinity. Sulla stessa piattaforma streaming è inoltre possibile rivedere tante serie tv. Dalle due stagioni complete di Maria Corleone, con la protagonista interpretata da Rosa Diletta Rossi impegnata a ritrovare la serenità a fianco di Luca e del figlio Giovannino, fino a Doppio gioco, con Alessandra Mastronardi e Max Tortora. E ancora Tutto quello che ho, che vede il ritorno sul piccolo schermo di Vanessa Incontrada nel ruolo di Lavinia, alle prese, insieme al marito, con la ricerca della figlia scomparsa. Ma anche Le onde del passato, con Anna Valle Giorgio Marchesi in una serie ricca di colpi di scena.

Le serie turche su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity è possibile vedere, gratis e on demand, diverse serie tv turche. Dal lunedì al venerdì sono disponibili i nuovi episodi di Forbidden Fruit. Ender, sposata con il noto uomo d'affari Halit Argun, ingaggia Yildiz Yilmaz come cameriera personale del marito affinché lo seduca. Ender, in questo modo, pensa di poterne ricavare dei vantaggi economici dopo il divorzio da Halit. La situazione le sfuggirà presto di mano. Domenica in prima serata sono disponibili i nuovi episodi de La notte nel cuore. I gemelli Nuh e Melek sono sulle tracce della madre, la quale li ha abbandonati quando erano piccoli senza nemmeno un saluto. Una volta ritrovata, dovranno affrontare una nuova realtà ben diversa da ciò che si aspettavano. Da lunedì a venerdì è disponibile un nuovo episodio al giorno di Segreti di Famiglia, giunto alla seconda stagione. La dizi con protagonista l'attore Kaan Urgancioglu, noto per aver interpretato Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, si concentra sulle vicende del rispettato procuratore Ilgaz Kaya, costretto dagli eventi ad assecondare i metodi dell'avvocato Ceylin Erguvan, interpretata da Pınar Deniz. Si rinnova anche l'appuntamento con la seconda stagione di Tradimento. La stimata giudice Guzide (interpretata da Vahide Percin) continua a scavare nei segreti dei diversi membri della sua famiglia: Oylum e Behram rimarranno insieme o Tolga riuscirà a riconquistare il cuore della sua amata? Yesim, inoltre, si rassegnerà finalmente alla separazione da Tarik o gli renderà la vita difficile? Disponibile on demand anche la serie completa di Love, Reason, Get Even, che racconta la travagliata storia d'amore tra Esra e Ozan.

La Coppa Italia su Mediaset Infinity

Agosto è anche il mese che inaugura la nuova stagione del grande calcio. Si rinnova l'impegno di Mediaset per offrire sulle proprie reti e in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. tutte le sfide della Coppa Italia. Tra le formazioni impegnate nel primo turno ci sarà anche il Milan, che il 17 agosto ospiterà il Bari a San Siro.

Mediaset Infinity: scopri tutto il catalogo

La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo si aggiorna costantemente: non perderti il meglio dei programmi tv, del cinema, delle fiction e serie tv, dei documentari, dei titoli nella categoria Kids.

