La promessa, le trame della settimana dal 23 al 29 giugno

Scopriamo le trame delle puntate de La promessa in onda dal 23 al 29 giugno

Enrique Fortún (Lopez Ruiz) e Ángela Echaniz Oyarzabal (Vera Gonzales) in una scena de La promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 23 al 29 giugno de La Promessa?

La promessa, le trame dal 23 al 29 giugno

La duchessa di Carril torna a La Promessa per osservare da vicino la crisi tra Lope e Vera, che ha ormai deciso di andarsene. Rómulo, ancora in prigione, peggiora visibilmente nonostante le visite ricevute.

Un altro acceso scontro tra Martina e il conte de Ayala mette Margarita alle strette.

Catalina e Pelayo annunciano la gravidanza e brindano con la servitù.

Martina si confida con la madre e riceve rassicurazioni: Ayala non le farà più del male.

Vera confida alla madre la sua volontà di lasciare La Promessa. Lope, disperato, chiede aiuto alla duchessa, che riconosce il valore del ragazzo e invita la figlia a riflettere. Margarita, invece, lascia in segreto una lettera a Cruz, e ribadisce al conte di Ayala che non intende sposarlo, ma lui non accetta il rifiuto.

Catalina, sempre più affezionata a Jana, le chiede di darle del "tu", segno di accettazione familiare. La servitù organizza una festa che finisce in un’allegra sbornia collettiva. Intanto, Burdina sospetta che Rómulo stia coprendo Manuel, forse pagato dalla famiglia.

Infine, la marchesa, consigliata da Petra, fa visita a Jana e le svela che Manuel ha minacciato di lasciare La Promessa per stare con lei. Jana si sente tradita per non essere stata informata direttamente da Manuel, e scoppia un nuovo litigio tra i due.

La promessa va in onda tutti i giorni alle 19.35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

