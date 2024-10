Grande Fratello, la puntata del 21 ottobre in streaming

La nona puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 21 ottobre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Lunedì 21 ottobre è andata in onda in prima serata su Canale 5 la nona puntata della nuova edizione del Grande Fratello 2024. La puntata integrale è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

La serata è iniziata con il confronto tra Yulia Bruschi e il suo fidanzato Simone che ha voluto dei chiarimenti con la ragazza alla luce del suo rapporto sempre più stretto con Giglio.

Lorenzo Spolverato, dopo aver raccontato le difficoltà vissute durante l'infanzia ad Alfonso Signorini, ha ricevuto l'emozionante visita a sorpresa di sua mamma Cristina.

Javier Martinez ha dichiarato il suo amore per Shaila Gatta, ma l'ex velina non sembra ancora del tutto convinta di voler intraprendere questa relazione.

I concorrenti del Grande Fratello sono stati scossi dalla notizia di un'apparente doppia eliminazione per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Come rivelato poi da Alfonso Signorini, Shaila e Lorenzo sono in realtà i preferiti dal pubblico e saranno ospiti del Gran Hermano, l'edizione spagnola del Grande Fratello.

Direttamente dal Gran Hermano entra nella Casa la concorrente spagnola Maica Benedicto che è stata accolta da Iago Garcia.

Al termine della puntata i concorrenti in nomination sono stati Amanda Lecciso, Giglio, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE