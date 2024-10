Nella puntata di lunedì 21 ottobre del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato racconta ad Alfonso Signorini l’infanzia difficile che ha affrontato: “Non c’era tanto cibo quando ero piccolo. Mamma e papà facevano più lavori. Loro toglievano a loro per darlo a noi”.

Il concorrente non riesce a trattenere le lacrime descrivendo le difficoltà del suo passato: “Nei quartieri popolari è complicato perché racchiudono una serie di difficoltà. La normalità era svegliarsi con i litigi e le urla delle persone affianco a noi. Uscire e vedere motorini rubati, compagnie brutte e tanta rabbia nelle persone. Quando uscivo, ero un po’ un ribelle e uscivo in una compagnia di leoni".

"Ho fatto del male a delle persone nel gruppo però era come se fosse tutto normale. A 18 anni ho capito che la mia strada era un’altra e non sono più tornato indietro. L’amore della famiglia non è mai mancato", spiega Lorenzo.

Lorenzo Spolverato abbraccia la mamma al GF

Lorenzo Spolverato scoppia in lacrime ricevendo l'abbraccio di sua mamma Cristina. "Sei un ragazzo fantastico, mi fai emozionare. Sei un uomo perfetto, nonostante tutto quello che abbiamo passato", dichiara la mamma di Lorenzo prima di dare un suggerimento al figlio, "Sei fantastico. Ti do solo un consiglio, non essere troppo permaloso. Pensa dieci volte prima di rispondere. Guarda dove sei arrivato".

"Non ci credo che sei qui. Ma che bella che sei", afferma il ragazzo sorridendo a sua mamma.

"A Lorenzo piace più Shaila o Helena?", chiede Alfonso Signorini. "Devo dirlo? Shaila. Conoscendo i suoi tipi di ragazza. Lui è affascinato dalle ballerine", risponde la mamma di Lorenzo prima di salutare il figlio.

