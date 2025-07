La prossima puntata della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 30 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Alihan in una scena di Forbidden Fruit

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 30 luglio dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit, le anticipazioni del 30 luglio



Dopo l'attacco di panico, Alihan va dal suo analista e nel corso della seduta emerge che lui da piccolo ha subito un trauma.

Zehra torna finalmente a casa con una notizia importante.

