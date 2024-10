"Il rapporto che ho con Giglio è molto speciale. È pieno di sincerità e purezza. Ho paura di scottarmi con Giglio”.

Nella mystery room del Grande Fratello, Yulia Bruschi racconta l’intensità che sta vivendo nel rapporto con Giglio: “Ho paura delle sensazioni che sento. Ho sempre represso nella mia vita. Sento delle belle emozioni. Mi fa stare bene lui”.

Giglio raggiunge Yulia Bruschi e confessa ad Alfonso Signorini i sentimenti che prova per la ragazza: “C’è un interesse, è una persona che mi fa stare bene. Voglio conoscerla molto di più”.

Nella puntata del 14 ottobre del GF, Yulia aveva parlato del fidanzato: “Non provo più gli stessi sentimenti che provavo prima di entrare nella Casa".

Simone, il fidanzato di Yulia Bruschi, spiega ad Alfonso Signorini la storia che ha vissuto con la concorrente: “Ci frequentavamo da cinque mesi. Abbiamo convissuto. Io ho conosciuto la sua famiglia. A me piace che le cose mi vengano dette in faccia. Ha avuto tanto coraggio in questo mese, spero abbia il coraggio di dirmi questa cosa”.

L'incontro tra Yulia Bruschi e il fidanzato Simone: "Ti puoi levare l'anello?"

Nel salotto della Casa, Simone raggiunge Yulia, ma la ragazza rimane senza parole nel vedere l'uomo. "Hai qualcosa da dirmi?", sono le prime parole di Simone.

"Mi fa piacere vederti. I sentimenti per me sono cambiati. La percezione qui è molto diversa", afferma la concorrente, "Ci conosciamo e sai come sono fatta. Sai che avrei dato delle motivazioni valide dei miei atteggiamenti. Sono emozionata nel vederti. Si vive a mille questa esperienza. Non è semplice per me".

Simone pretende chiarezza da Yulia dopo l'interesse espresso dalla ragazza per Giglio: "Voglio sentire le parole che hai detto lunedì scorso. Se tu mi dici è finita, io posso tranquillamente voltare pagina".

"Lo sai che non è così semplice. Abbiamo vissuto delle belle cose insieme", replica la ragazza. Simone ha un'unica richiesta per Yulia prima di lasciare la Casa e riguarda un regalo fatto dall'uomo alla concorrente: "Ti puoi levare l'anello che per me ha un significato immenso. Tienitelo e facci quello che ti pare. Goditi la Casa. Sei libera di fare quello che vuoi".

"Non lo so se voglio recuperare qualcosa con Yulia", dichiara Simone rispondendo a una domanda di Cesara Buonamici. "Buon proseguimento e buona fortuna", è il saluto distaccato e freddo di Simone prima di lasciare la Casa. L'inquilina non riesce a trattenere le lacrime dopo l'incontro con l'uomo.

