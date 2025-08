Da lunedì 4 agosto in prima visione tv su Canale 5 arriva la dizi con Kerem Bursin (Serkan Bolat in Love is in the Air) e Hafsanur Sancaktutan (Melek in La notte nel cuore)

If You Love arriva su Canale 5. Dal 4 agosto, la serie turca con protagonisti Kerem Bürsin, noto per il ruolo di Serkan Bolat in Love is in the Air, e Hafsanur Sancaktutan, che veste i panni di Melek in La notte nel cuore, è in onda dalle 15.15 in prima tv su Canale 5.

If You Love, la trama della serie turca

Ateş Arcalı (Kerem Bürsin) è cresciuto in collegio dopo la morte prematura di sua madre, un evento che lo ha segnato profondamente e lo ha costretto a sviluppare una diffidenza radicata verso il prossimo. Trascorre la sua vita all'estero, imparando a bastare a se stesso e a fidarsi solo delle proprie capacità.

Leyla Kökdal (Hafsanur Sancaktutan) è una giovane donna che non ha mai conosciuto la sua famiglia d'origine. Per guadagnarsi da vivere, inganna le persone per soldi.

Le vite di Ateş e Leyla sono destinate a incrociarsi in modo inaspettato.

If You Love, il cast della serie turca

Il protagonista maschile Ateş Arcalı è interpretato da Kerem Bürsin, attore noto al pubblico italiano grazie al ruolo di Serkan Bolat in Love is in the Air. Con lui c'è Hafsanur Sancaktutan, che interpreta la protagonista femminile, Leyla Kökdal. L'attrice turca è tra i personaggi principali di un'altra serie in onda su Canale 5, La notte nel cuore, dove veste i panni di Melek, sorella gemella di Nuh, interpretato da Aras Aydin, Behram in Tradimento.

Grazie a questi ruoli, nel 2023 Bürsin e Sancaktutan hanno vinto entrambi il premio come Migliori Attori in una Serie Comica Romantica agli Ayakli Gazete TV Stars Awards e ai Pantene Golden Butterfly Awards.

In If You Love troviamo anche Şerif Erol, che dà il volto a İlter Evcili. L'attore è anche nel cast di La forza di una donna, serie molto amata dal pubblico di Canale 5, dove interpreta Enver Sarıkadı.

Completano il cast di If You Love: Hatice Aslan, Nazmi Kirik, Aziz Caner Inan, Mine Kilic, Durukan Celikkaya e Ozgun Akacca.

If You Love, dove vedere la serie turca

If You Love è in onda dal 4 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 15.15 in prima tv su Canale 5 ed disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

