If You Love, le trame della settimana dall'11 al 14 agosto

La dizi con Kerem Bursin (Serkan Bolat in Love is in the Air) e Hafsanur Sancaktutan (Melek in La notte nel cuore) è in prima visione su Canale 5: ecco cosa accadrà nei prossimi episodi

If You Love arriva in prima visione su Canale 5. Dal 4 agosto, la serie turca con protagonisti Kerem Bürsin, noto per il ruolo di Serkan Bolat in Love is in the Air, e Hafsanur Sancaktutan, che veste i panni di Melek in La notte nel cuore, è in onda dalle 15.15 in prima tv su Canale 5.

If You Love, le anticipazioni dall'11 al 14 agosto

Alla tenuta, Ates si fa montare una tenda da glamping in giardino, così da non dover gettar via dalla casa gli oggetti e i mobili a cui i bambini sono affezionati; inoltre rende a Leyla il suo ciondolo con la farfalla. Fusun confida a Ilgaz che è necessario liberarsi di Leyla, per poi potersi liberare di Ates. La ragazzina decide allora di approfittare di una momentanea assenza della tata per nascondere Berit e far finta che sia scomparsa. Nel frattempo, Leyla viene minacciata da Yakup: o fara' di Ates la sua prossima vittima, o tutta la banda finirà in prigione. Ates continua ad apportare cambiamenti nella casa di moda e assume Bige affinché prenda il posto di Fusun. Intanto, però, deve fare i conti con il licenziamento di Leyla. Quest'ultima, costretta da Yakup, prova a chiedere ad Ates di riassumerla, ma durante la conversazione s'innervosisce e scappa via. Poco dopo Ates scopre che Fusun aveva corrotto tutto il personale e che Berit era stata nascosta dai fratelli, in accordo con la zia. Mentre sta per chiudere un importante accordo, Ates viene informato da Bige che i nuovi abiti prodotti non corrispondono alle aspettative e che quindi sono costretti a rifare tutto da zero. Ates chiede ai rappresentati dello showroom di aspettare per chiudere l'accordo, e questi accettano, dandogli un termine ultimo di quattro giorni. Ates ha un attacco di panico, e Leyla lo aiuterà a riprendersi. La famiglia Arcali è in fermento perché in serata si terrà un grande evento nel corso del quale verrà presentata l'ultima creazione realizzata dalla casa di moda di famiglia, ovvero un elegante vestito verde. Ates insiste affinché sia Leyla ad indossare l'abito. Questo scatena diverse reazioni.

Dopo il bacio della sera prima, Leyla si risveglia piena di felicità e di aspettative, mentre Ates si sveglia con un gran mal di testa e senza ricordi di quanto accaduto. Il direttore dell'hotel si presenta a casa per consegnargli la busta con dentro il nome falso che Leyla usava quando ha conosciuto Ates, ma quando arriva la notizia che Ilgaz e Baris sono stati arrestati, Ates corre in commissariato. La famiglia Arcali riceve un invito per un'attività di orienteering nel bosco e come previsto dal regolamento del defunto Vahit, tutti i fratelli sono tenuti a partecipare. Arrivati sul posto, Leyla suggerisce di aggiungere un po' di competizione all'attività e di giocare in due squadre distinte: da un lato lei e Umut, e dall'altro Ates, Aydos e Ilgaz. Durante il percorso, Ates e Leyla si ritrovano da soli a competere per prendere l'ultima bandierina ed è lì che Ates si ricorda del bacio in piscina. Dopo la vittoria, Ates si rende conto di come la sua vita sia cambiata e si spaventa tanto da chiamare Bige per chiederle di cercare un buon collegio all'estero per i fratellastri, così da poter tornare alla sua vecchia vita. Leyla assiste alla chiamata e, sconvolta, chiede spiegazioni ad Ates, il quale le risponde che lui non vuole alcun tipo di legame, né con i bambini, né con lei. Leyla allora decide di vendicarsi e di mettere in atto il piano di Yakup. Bige scopre che il fornitore non evaderà l'ordine del tessuto che aveva richiesto. Messi alle strette, Bige e Ates ipotizzano di partire per l'Italia alla ricerca di un nuovo fornitore, ma in loro soccorso interviene Leyla. Nella zona in cui chiudono l'affare si trova anche Hasan, il quale sta cercando disperatamente quella che crede essere ancora sua moglie. Vedendo Leyla salire sull'auto di Ates, fa una foto della targa. Hasan riesce a trovare Leyla nella tenuta, questa si inventa che suo padre ha contratto un debito con la famiglia Arcali e che lei deve lavorare lì per ripagarlo. Leyla racconta alla banda che Hasan l'ha trovata, perciò decidono di accelerare il passo e di fare la loro solita truffa, fare innamorare Ates di Leyla per poi farli sposare e derubarlo.

If You Love, dove vedere la serie turca

If You Love è in onda dal 4 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 15.15 in prima tv su Canale 5 ed disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE