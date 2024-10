Al Grande Fratello, Yulia Bruschi parla apertamente del rapporto con Luca "Giglio" Giglioli e sulla relazione lasciata fuori dalla Casa. Durante un confronto con Alfonso Signorini, Yulia parla della sincerità che contraddistingue il suo legame con Giglio: "C’è una grandissima intesa... Non stiamo costruendo una relazione ma una conoscenza".

Giglio, da parte sua, esprime il desiderio di fare "un passo in più", ma Yulia preferisce non forzare le cose, affermando che è ancora presto per porre basi solide.

Yulia Bruschi al Grande Fratello

In confessionale, Yulia si apre ulteriormente: "Ho paura di ferire me stessa", e, sulla persona che ha fuori, ammette: "Non provo più gli stessi sentimenti che provavo prima di entrare nella Casa". Parla anche della decisione di togliersi l’anello: "L’ho levato perché mi dava fastidio... Non mi va di soffermarmi al fatto di un anello, di una promessa". Le emozioni nella Casa, spiega, sono diverse e molto intense, e la lontananza dalle sue abitudini la sta portando a riconsiderare il suo legame passato.

Jessica Morlacchi, commentando il loro rapporto, nota che "si parla di un rapporto di amicizia" e che Yulia non si sta aprendo allo stesso modo di Giglio.

