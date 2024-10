Al Grande Fratello, Javier Martinez dichiara il suo amore a Shaila, ma lei sembra non ricambiare i sentimenti del ragazzo

Al Grande Fratello, Javier Martinez dichiara i sentimenti che prova per Shaila Gatta prima di scoprire il verdetto del televoto che potrebbe decretare l'imminente uscita della ragazza dalla Casa.

“Io ho già detto quello che provo a Shaila. Ti ho detto che tu sei una persona che mi fa battere il cuore”, afferma con emozione Javier, "È difficile, io faccio una difficoltà pazzesca. Di cosa hai paura?".

Javier non sembra ricevere dalla ragazza le stesse parole d'amore che ha pronunciato poco prima. "Non voglio che ti senti forzato", dichiara l'inquilina.

"Io penso di essere più preso di lei. Ma non volevo forzarla in alcun modo", aggiunge Javier che sembra in difficoltà nel confrontarsi con il silenzio di Shaila.

Shaila prova a spiegare il rapporto che ha instaurato con il giocatore di pallavolo: "Noi ne abbiamo parlato, io gli ho dato ragione. Lui sa ed è un ragazzo estremamente intelligente. Io purtroppo non sento un trasporto come il suo. Ho cercato di essere sincera. C’è tanto trasporto fisico".

"Se dovessi uscire oggi, non aspetterei Javier fuori", conclude Shaila mentre il ragazzo ascolta con gli occhi lucidi. "Sono molto confuso, non lo so", afferma Javier visibilmente scosso.

