Una doppia (apparente) eliminazione del Grande Fratello viene annunciata da Alfonso Signorini nel corso della puntata di lunedì 21 ottobre.

Il televoto vedeva sfidarsi Amanda Lecciso, Yulia Bruschi, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.

Grande Fratello, chi sono i concorrenti che vanno al Gran Hermano?

Alfonso Signorini comunica al pubblico che i concorrenti che lasceranno la Casa del GF sono in realtà i preferiti dal pubblico e avranno una sorpresa molto speciale. Nella puntata di lunedì 21 ottobre, nessun concorrente viene eliminato dal Grande Fratello.

Il primo concorrente a lasciare la Casa è Lorenzo Spolverato tra le lacrime e lo stupore dei suoi compagni d'avventura. Dopo un intenso confronto con Javier Martinez, anche Shaila Gatta scopre di dover abbandonare il GF.

Lorenzo e Shaila raggiungono lo studio del reality e hanno un emozionante incontro durante il quale dichiarano i loro veri sentimenti.

Alfonso Signorini rivela a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che non sono stati eliminati, sono i preferiti del pubblico e saranno ospiti in Spagna di Gran Hermano: "Voi siete stati nominati i preferiti dal pubblico del Grande Fratello. Siete immuni e siete ancora dentro la Casa. Dovete partire subito per Madrid. Siete attesi nella casa di un mio grandissimo amico, è una casa importante: la casa del Gran Hermano. Andate in Spagna insieme".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE