Il paradiso all'improvviso su Rete 4 e in streaming

Il paradiso all'improvviso va in onda sabato 26 luglio in prima serata su Rete 4 ed è disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Il paradiso all'improvviso: trama e cast

Lorenzo è il titolare della ditta di Pioggia, Neve e Grandine che realizza effetti speciali per il teatro, il cinema e la televisione, ma è soprattutto un single convinto. Questa sua libertà suscita quotidianamente l'invidia dei due suoi più cari amici: Taddeo Borromini e Giandomenico Tardella, interpretati da Alessandro Haber e Rocco Papaleo, entrambi rampolli di due famiglie nobili, da sempre in lotta, fissati con le scommesse e con diversi matrimoni falliti alle spalle e mogli da mantenere. Lorenzo, chiamato insieme alla sua assistente Nina a lavorare in una villa ad Ischia, conosce Amaranta, una bella ragazza colombiana, di cui si innamora. Peccato però che sarà atteso da un'amara sorpresa. Sesto film diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, uscito nel 2003, Il paradiso all'improvviso vede nel cast anche Anna Maria Barbera, Rocco Papaleo, Alessandro Haber, Angie Cepeda e Giulia Montanarini.

