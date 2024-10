Un emozionante faccia a faccia ha come protagonisti Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta dopo la loro uscita dal Grande Fratello. I due concorrenti ancora non sanno che non sono stati eliminati, ma sono i preferiti dal pubblico e viaggeranno insieme alla volta della Casa del Grande Fratello spagnolo.

Prima di ricevere questa notizia, Lorenzo e Shaila parlano del loro rapporto nello studio del reality. Alfonso Signorini chiede ai due ragazzi di essere totalmente sinceri sui sentimenti che provano l'uno per l'altro: “Ditevi quello che non vi siete mai detti nella Casa. Per la presenza di altre persone o perché è mancato il tempo”.

Shaila sembra molto emozionata nel guardare Lorenzo negli occhi e dichiara: “Credo che per tante paure che ho nella vita, un po’ di orgoglio e di corazza, ho ascoltato troppo il mio cervello. Anche se il cuore dice il contrario. E non l’ho fatto”.

“Shaila anch’io ho ascoltato forse troppo la testa, ho avuto tante paure, le ho ancora e potrei gestirle meglio. Il mio cuore già dal secondo giorno andava in una direzione. Io un po’ l’ho seguita e poi me ne sono andato. Poi mi sono messo a sedere”, spiega Lorenzo prima di correre ad abbracciare Shaila.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE