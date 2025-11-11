Lunedì 10 novembre in prima serata su Canale 5 è andata in onda l'ottava puntata del Grande Fratello 2025 condotta da Simona Ventura. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.

Domenico D'Alterio, dall'incontro con la mamma di Benedetta al post di Valentina

Puntata intensa per Domenico D'Alterio che ha prima incontrato la mamma di Benedetta Stocchi e ha letto un post scritto dalla compagna Valentina Piscopo.

"Io personalmente metto fine a tutta la mia storia”, scrive Valentina sui social per mettere fine alla storia d’amore con Domenico.

"Secondo me, con questo post ti sta comunicando una decisione. Sta mettendo fine alla vostra relazione di nove anni”, spiega Simona Ventura al ragazzo.

Lo scontro tra Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara

Posizioni inconciliabili quelle di Francesca Carrara e Donatella Mercoledisanto che hanno avuto un acceso faccia a faccia nello studio del GF.

Francesca critica duramente alcuni atteggiamenti di Donatella e si sente giudicata come madre: "Non ti permetto di trattarmi così o prendermi per i capelli. Io non lo farei mai nella Casa. Sei esagerata e permalosa. E nella Casa cerchi di comandare".

Il verdetto del televoto e le nomination

Arriva il verdetto del televoto. Domenico D'Alterio è il concorrente meno votato dal pubblico ed è il primo casalingo a rischio eliminazione.

Al termine della puntata, le nomination accendono il dibattito tra i concorrenti. Al televoto, oltre a Domenico, troviamo: Giulia Soponariu, Rasha Younes, Francesca e Simone e Flaminia Romoli.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE