"Secondo me, con questo post ti sta comunicando una decisione. Sta mettendo fine alla vostra relazione di nove anni ”, spiega Simona Ventura al ragazzo.

Nell'ultima puntata del Grande Fratello , Valentina aveva dato un ultimatum al compagno Domenico D'Alterio riguardo il suo rapporto con Benedetta Stocchi . I comportamenti di Domenico avrebbero portato Valentina a scrivere questo post per lasciarlo.

" Io personalmente metto fine a tutta la mia storia . Perché poi devo passare anche per quella che non sono. Così non sto bene. Buona notte”. Con queste parole, Valentina Piscopo sembra aver messo la parola fine alla storia d’amore con Domenico D’Alterio con un post sui social.

GF, Domenico D'Alterio e la lettera di Valentina

"Quando uscirò da qui, chiarirò tutto quello che c’è da chiarire. Non era mia intenzione arrivare a tutto questo. Sicuramente da oggi in poi con Benedetta ci sarà solo il buongiorno. Poi ognuno farà il suo percorso”, dichiara Domenico, scosso dalla notizia.

Dopo aver appreso che Valentina ha deciso di non presentarsi per un incontro, Domenico aggiunge: “Si è scocciata anche lei di fare questi teatrini davanti alle telecamere. È una persona delusa. Io ho fatto di tutto e di più per allontanarmi. Ma siamo nello stesso posto”.

Inoltre, il ragazzo legge una lettera della compagna. "Sei libero di vivere questa esperienza come meglio credi, ma io non ci sono più”, sono le dure parole di Valentina al termine della lettera.

“Io ci sarò sempre e farò di tutto per riconquistarla”, spiega Domenico con gli occhi lucidi.

