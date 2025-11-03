Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
L'ULTIMATUM03 novembre 2025

Grande Fratello, l'ultimatum di Valentina a Domenico D'Alterio: "Deve finire qua", poi il bacio

Al Grande Fratello, Valentina impone a Domenico di allontanarsi da Benedetta Stocchi, lui accetta e i due si baciano prima del saluto
Condividi:

Durante la puntata di lunedì 3 novembre del Grande Fratello, va in scena il confronto definitivo tra Valentina Piscopo e Domenico D’Alterio, dopo le tensioni e gli scontri delle ore precedenti. Valentina torna nella Casa, pone un ultimatum al compagno, e pretende che la vicenda con Benedetta si chiuda una volta per tutte.

Durante il faccia a faccia, Valentina insiste su due richieste precise: "Quello che ti voglio chiedere io è che ti allontani Benedetta, ti inizi a togliere quella collana, cambi posto, fai tutto un altro tipo di gioco, inizia a pensare a te. O decidi di uscire con me, o continui il gioco ma come ti ho detto. Ci sono stata nove anni, ma fuori non ci starò più".

Domenico D'Alterio e la compagna ValentinaDomenico D'Alterio e la compagna Valentina

Al termine del confronto, Valentina e Domenico si avvicinano e si scambiano un bacio, gesto che suggellerebbe, almeno per il momento, l'intenzione di ritrovare un’intesa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video