Durante la puntata di lunedì 3 novembre del Grande Fratello, va in scena il confronto definitivo tra Valentina Piscopo e Domenico D’Alterio, dopo le tensioni e gli scontri delle ore precedenti. Valentina torna nella Casa, pone un ultimatum al compagno, e pretende che la vicenda con Benedetta si chiuda una volta per tutte.

Durante il faccia a faccia, Valentina insiste su due richieste precise: "Quello che ti voglio chiedere io è che ti allontani Benedetta, ti inizi a togliere quella collana, cambi posto, fai tutto un altro tipo di gioco, inizia a pensare a te. O decidi di uscire con me, o continui il gioco ma come ti ho detto. Ci sono stata nove anni, ma fuori non ci starò più".