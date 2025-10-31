La donna non ha nascosto neppure il suo disappunto nei confronti di Benedetta, rivolgendosi direttamente a lei: “ Lui è un immaturo. Da donna avresti dovuto capirmi .”

“ Questa cosa mi faceva stare male. L’avevo messo in guardia 15 giorni fa: se hai rispetto per la tua donna, non lo fai ”, ha confidato Valentina a Ivana Castorina, riferendosi al rapporto nato tra Benedetta e Domenico.

Valentina Piscopo e Ivana Castorina al Grande Fratello

Il momento di confronto si è poi spostato in giardino. “Da donna ti ho capito” ha commentato Francesca “però è vero, tra Benedetta e Domenico c’è solo un’amicizia.”

In difesa di Benedetta è intervenuta anche Grazia Kendi: “Lei è così con tutti, anche con me”, ha spiegato, riferendosi ai gesti d’affetto spontanei della coinquilina.

Valentina, però, è rimasta ferma nella sua posizione: “L’avresti dovuta allontanare tu direttamente”, ha ribattuto rivolta al marito.

GF, Valentina entra nella Casa del GF come ospite

Nel corso dell'ultima puntata del reality andata in onda giovedì 30 ottobre, Valentina Piscopo è tornata per la terza volta nella Casa. Questa volta, però, resterà per alcuni giorni come ospite, pronta ad affrontare da vicino le tensioni nate con Benedetta.

“È una questione di principio", aveva spiegato Valentina dopo aver visto un video di Benedetta in lacrime "se vedo una ragazza che piange perché si è allontanata da un ragazzo, cosa devo pensare?”.



