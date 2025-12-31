Catalogo
LA PUNTATA01 gennaio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata dell'1 gennaio in streaming

La puntata dell'1 gennaio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale dell'1 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama dell'1 gennaio

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Ilgaz tenta di negoziare con Okan il rilascio dei quattordici ostaggi, ma l'uomo pretende in cambio un cuore compatibile per suo figlio malato.

Tugce va a prendere la figlia di Okan a scuola.

Nel frattempo, Aylin, furiosa, affronta Osman.

Metin cerca di far ragionare la moglie di Okan, invano.

