La puntata integrale dell'1 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ilgaz tenta di negoziare con Okan il rilascio dei quattordici ostaggi, ma l'uomo pretende in cambio un cuore compatibile per suo figlio malato.
Tugce va a prendere la figlia di Okan a scuola.
Nel frattempo, Aylin, furiosa, affronta Osman.
Metin cerca di far ragionare la moglie di Okan, invano.