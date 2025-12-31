La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 31 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Zeynep, messa sotto pressione da Asuman e da Yildiz, è sempre più confusa dagli strani comportamenti di Alihan. L'uomo ormai sembra non essere più interessato al matrimonio. Quando Alihan le annuncia che andrà in Cina per dieci giorni per lavoro, Zeynep viene assalita da mille dubbi.
Neshlihan chiede ad Ender di organizzare una cena con Kaya.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.