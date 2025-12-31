Catalogo
SERIE TV31 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 31 dicembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 31 dicembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 31 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 31 dicembre

Alihan in una scena di Forbidden Fruit 2Alihan in una scena di Forbidden Fruit 2

Zeynep, messa sotto pressione da Asuman e da Yildiz, è sempre più confusa dagli strani comportamenti di Alihan. L'uomo ormai sembra non essere più interessato al matrimonio. Quando Alihan le annuncia che andrà in Cina per dieci giorni per lavoro, Zeynep viene assalita da mille dubbi.

Neshlihan chiede ad Ender di organizzare una cena con Kaya.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

