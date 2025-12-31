Liliana Resinovich, il video di auguri di buon anno con Sebastiano Visintin

Nel corso della puntata di Dentro la notizia di mercoledì 31 dicembre, il conduttore Gianluigi Nuzzi manda in onda un video nel quale si vede Liliana Resinovich fare gli auguri di buon anno accanto al marito Sebastiano Visintin . La clip è stata inviata dallo stesso Visintin - al momento unico indagato dopo la morte della moglie - a Gianluigi Nuzzi. "Tantissimi auguri di buon anno nuovo a tutti quanti", dice nella clip Liliana Resinovich in quello che sembra essere un centro commerciale, con alle spalle un grande albero di Natale. "Un abbraccio a tutti quanti da Seba e Lilly", le fa eco il marito.

Liliana Resinovich e Sebastiano Visintin

Dopo aver mandato in onda il video di auguri, Gianluigi Nuzzi commenta: "Questo messaggio mi ha fatto riflettere. Mi son detto 'perché oggi Sebastiano vuol ricordare Lilly con questo video?'. Lui è indagato per l'omicidio della moglie e manda a un giornalista, con il quale sicuramente dopo tanti anni c'è un rapporto, per carità, questo video. Mi son detto: 'un cinico assassino avrebbe mandato questo video a un giornalista?'".

Il giornalista e conduttore conclude: "Credo che la strada sia sempre quella di cercare di capire, cercare di capire senza innamorarsi di una tesi o dell'altra. Senza sedersi nelle tribune delle tifoserie che vediamo nei casi di cronaca che raccontiamo".

Di Liliana Resinovich si sono perse le tracce il 14 dicembre 2021. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato il 5 gennaio 2022 nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste.

