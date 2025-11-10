Dopo l'ultimatum dato della compagna di Domenico D'Alterio, Valentina Piscopo, il ragazzo ha un incontro con la mamma di Benedetta Stocchi.

Durante la puntata di lunedì 10 novembre del Grande Fratello, la mamma di Benedetta entra nella Casa e critica il comportamento di Domenico, che sembra non riuscire a star lontano da Benedetta: “A te è tutto chiaro. Benedetta è passata da poco di buono. Valentina ti ha detto devi comportarti in un certo modo. Tu continui a giocare con mia figlia. Potresti mantenere le distanze”.

“Se tu vuoi bene a tua moglie, la potresti rispettare”, continua Simona, “Io non vedo altro tra di voi perché conosco mia figlia. Io voglio soltanto chiarezza. Tu fai passare Benedetta da sfasciafamiglie, comportati da uomo”.

Domenico si assume le responsabilità per i malintesi nati nel rapporto con Benedetta: “A me dispiace per questa cosa. Io ho sempre detto che la colpa è stata mia. Non ho mai infangato vostra figlia. Per me è sempre stato un rapporto bello e puro”.

“A me chi porta rispetto? Cosa devo fare?”, aggiunge Domenico, turbato dalle accuse di Simona.