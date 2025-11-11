Catalogo
NOMINATION11 novembre 2025

Grande Fratello, le nomination della puntata del 10 novembre

Al termine dell'ottava puntata del GF in onda il 10 novembre, ecco il risultato delle nomination
Al termine dell'ottava puntata del Grande Fratello 2025 andata in onda su Canale 5 lunedì 10 novembre, Simona Ventura comunica il risultato delle nomination.

I concorrenti più votati vanno al televoto e sono a rischio eliminazione.

Chi è in nomination al Grande Fratello il 10 novembre

Jonas Pepe, Benedetta Stocchi, Anita Mazzotta e Grazia Kendi sono immuni e fanno le nomination nel segreto del confessionale. Tutti gli altri concorrenti affrontano le nomination palesi.

Oltre a Domenico D'Alterio, il concorrente meno votato dal pubblico nella puntata del 10 novembre, i concorrenti più nominati dai casalinghi e dalle casalinghe della Casa risultano essere: Giulia Soponariu, Rasha Younes, Francesca e Simone e Flaminia Romoli.

Nella prossima puntata del reality, il concorrente meno votato dovrà lasciare per sempre la Casa del GF.

