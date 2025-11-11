Al termine dell'ottava puntata del Grande Fratello 2025 andata in onda su Canale 5 lunedì 10 novembre, Simona Ventura comunica il risultato delle nomination.

I concorrenti più votati vanno al televoto e sono a rischio eliminazione.

Chi è in nomination al Grande Fratello il 10 novembre

Jonas Pepe, Benedetta Stocchi, Anita Mazzotta e Grazia Kendi sono immuni e fanno le nomination nel segreto del confessionale. Tutti gli altri concorrenti affrontano le nomination palesi.