Martedì 3 marzo in prima serata su Canale 5 non andrà in onda una nuova puntata di La ruota della fortuna.
Scopriamo cosa va in onda al posto del game show condotto da Gerry Scotti.
Eccezionalmente, La ruota della fortuna non andrà in onda martedì 3 marzo per lasciare posto al calcio. In prima serata, su Canale 5, andrà infatti in onda la semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter.
Si riaccendono i riflettori sulla Coppa Italia, offerta in esclusiva assoluta in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.
Il mese di marzo si apre con l'andata delle semifinali, con quattro squadre ancora in corsa per alzare l'ambito trofeo nella finalissima in programma allo stadio Olimpico di Roma, il prossimo 13 maggio.
Mercoledì 4 marzo, invece, La ruota della fortuna tornerà nella sua collocazione originale: la seconda semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, infatti, andrà in onda su Italia 1.