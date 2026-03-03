La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 3 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Ceyda è risoluta a considerare Arda figlio suo, nonostante i tentativi di Bahar di farla riflettere sul fatto che il suo vero figlio potrebbe avere bisogno di lei.
Intanto, Bersan torna nel quartiere mostrando un certo benessere.
