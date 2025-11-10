Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 10 novembre, Simona Ventura annuncia il nome del concorrente a rischio eliminazione dopo la chiusura del televoto.
Francesca Carrara e il figlio Simone De Bianchi, Grazia Kendi, Domenico D'Alterio e Giulia Soponariu sono i concorrenti in nomination.
Domenico D'Alterio è il concorrente meno votato dal pubblico ed è il primo concorrente a essere a rischio eliminazione nella prossima puntata.
"Domenico non è eliminato, ma è il primo concorrente candidato alla prossima eliminazione", spiega Simona Ventura ai concorrenti.