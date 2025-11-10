Catalogo
IL VERDETTO11 novembre 2025

Grande Fratello, il risultato del televoto del 10 novembre

Durante l'ottava puntata del Grande Fratello, scopriamo chi è il concorrente a rischio eliminazione dopo la chiusura del televoto
Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 10 novembre, Simona Ventura annuncia il nome del concorrente a rischio eliminazione dopo la chiusura del televoto.

Francesca Carrara e il figlio Simone De Bianchi, Grazia Kendi, Domenico D'Alterio e Giulia Soponariu sono i concorrenti in nomination.

Domenico D'Alterio è il concorrente meno votato dal pubblico ed è il primo concorrente a essere a rischio eliminazione nella prossima puntata.

"Domenico non è eliminato, ma è il primo concorrente candidato alla prossima eliminazione", spiega Simona Ventura ai concorrenti.

