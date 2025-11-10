Al Grande Fratello, una lite molto accesa ha avuto come protagoniste Francesca Carrara e Donatella Mercoledisanto. Tra le due concorrenti non è mai corso buon sangue e il loro rapporto sembra essere arrivato a un punto di rottura.

Simona Ventura chiama Francesca e Donatella in studio per un faccia a faccia. Negli ultimi giorni nella Casa, Donatella ha definito Francesca infantile e un gioco si è trasformato poi in una lite.

La tensione tra le due è palpabile; Francesca critica duramente alcuni atteggiamenti di Donatella verso gli altri concorrenti: "Non ti permetto di trattarmi così o prendermi per i capelli. Io non lo farei mai nella Casa. Sei esagerata e permalosa. E nella Casa cerchi di comandare".