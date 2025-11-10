Al Grande Fratello, una lite molto accesa ha avuto come protagoniste Francesca Carrara e Donatella Mercoledisanto. Tra le due concorrenti non è mai corso buon sangue e il loro rapporto sembra essere arrivato a un punto di rottura.
Simona Ventura chiama Francesca e Donatella in studio per un faccia a faccia. Negli ultimi giorni nella Casa, Donatella ha definito Francesca infantile e un gioco si è trasformato poi in una lite.
La tensione tra le due è palpabile; Francesca critica duramente alcuni atteggiamenti di Donatella verso gli altri concorrenti: "Non ti permetto di trattarmi così o prendermi per i capelli. Io non lo farei mai nella Casa. Sei esagerata e permalosa. E nella Casa cerchi di comandare".
Donatella replica spiegando la sua scelta di voler stare lontano dai giochi tra i concorrenti della Casa: "Io ho detto che il gioco era stupido. Mi hai dato il phon in faccia. Una donna grande questa cosa non le fa. Non le senti quelle scuse se stai così agguerrita. Io non giocherò mai con te. Io non sono come te".
"Non è che sono meno mamma perché vado a ballare o sono sui social. Io non ho mai giudicato te, tu sì", continua Francesca che si sente molto giudicata da Donatella nel suo ruolo di madre.
Un chiarimento tra le due non sembra possibile e Donatella mantiene il punto: "Io sono me stessa e non posso cambiare adesso. Io ho detto che hai fatto un gioco stupido e lo continuerò a dire".