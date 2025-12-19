Giovedì 18 dicembre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la finale del Grande Fratello 2025 condotta da Simona Ventura. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.
I cinque finalisti di questa edizione del GF sono Omer Elomari, Giulia Soponariu, Jonas Pepe, Grazia Kendi e Anita Mazzotta.
All'inizio della puntata i concorrenti sono in passerella per rivivere i momenti più emozionanti del loro percorso al Grande Fratello.
La finale del GF 2025 si apre con due emozionanti sorprese per i finalisti: Jonas Pepe incontra suo padre mentre Omer Elomari scoppia in lacrime rivedendo sua madre Shirin dopo un anno e mezzo di lontananza.
I concorrenti affrontano diversi di televoti flash per decretare il nome del vincitore. Il primo eliminato della serata è Omer Elomari.
Giulia Soponariu riceve la sorpresa di tutta la sua famiglia: suo padre, sua madre, i quattro fratelli e sua sorella abbracciano e danno il loro sostegno alla ragazza sulla passerella del reality.
Nel secondo televoto, Grazia Kendi affronta Giulia Soponariu. La concorrente meno votata è Grazia Kendi che deve lasciare la Casa.
Jonas Pepe, Giulia Soponariu e Anita Mazzotta sono i tre superfinalisti che affrontano l'ultimo televoto. Jonas Pepe è il terzo classificato e lascia la Casa a un passo dalla vittoria.
Anita Mazzotta e Giulia Soponariu raggiungono Simona Ventura in studio per l'annuncio del vincitore. È Anita Mazzotta la vincitrice del GF 2025.