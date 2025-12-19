Giulia Soponariu riceve la sorpresa di tutta la sua famiglia : suo padre, sua madre, i quattro fratelli e sua sorella abbracciano e danno il loro sostegno alla ragazza sulla passerella del reality.

I cinque finalisti di questa edizione del GF sono Omer Elomari, Giulia Soponariu, Jonas Pepe, Grazia Kendi e Anita Mazzotta.

Chi ha vinto il Grande Fratello 2025

Nel secondo televoto, Grazia Kendi affronta Giulia Soponariu. La concorrente meno votata è Grazia Kendi che deve lasciare la Casa.

Jonas Pepe, Giulia Soponariu e Anita Mazzotta sono i tre superfinalisti che affrontano l'ultimo televoto. Jonas Pepe è il terzo classificato e lascia la Casa a un passo dalla vittoria.

Anita Mazzotta e Giulia Soponariu raggiungono Simona Ventura in studio per l'annuncio del vincitore. È Anita Mazzotta la vincitrice del GF 2025.

