LA PUNTATA19 dicembre 2025

Cos'è successo al Grande Fratello nella finale del 18 dicembre

Dalle emozionanti sorprese dei finalisti al nome del vincitore, ecco le ultime notizie sulla finale del GF 2025 di giovedì 18 dicembre
Giovedì 18 dicembre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la finale del Grande Fratello 2025 condotta da Simona Ventura. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.

I cinque finalisti di questa edizione del GF sono Omer Elomari, Giulia Soponariu, Jonas Pepe, Grazia Kendi e Anita Mazzotta.

All'inizio della puntata i concorrenti sono in passerella per rivivere i momenti più emozionanti del loro percorso al Grande Fratello.

Cos'è successo nella finale del GF: gli eliminati e il vincitore

La finale del GF 2025 si apre con due emozionanti sorprese per i finalisti: Jonas Pepe incontra suo padre mentre Omer Elomari scoppia in lacrime rivedendo sua madre Shirin dopo un anno e mezzo di lontananza.

I concorrenti affrontano diversi di televoti flash per decretare il nome del vincitore. Il primo eliminato della serata è Omer Elomari.

Giulia Soponariu riceve la sorpresa di tutta la sua famiglia: suo padre, sua madre, i quattro fratelli e sua sorella abbracciano e danno il loro sostegno alla ragazza sulla passerella del reality.

Chi ha vinto il Grande Fratello 2025Chi ha vinto il Grande Fratello 2025

Nel secondo televoto, Grazia Kendi affronta Giulia Soponariu. La concorrente meno votata è Grazia Kendi che deve lasciare la Casa.

Jonas Pepe, Giulia Soponariu e Anita Mazzotta sono i tre superfinalisti che affrontano l'ultimo televoto. Jonas Pepe è il terzo classificato e lascia la Casa a un passo dalla vittoria.

Anita Mazzotta e Giulia Soponariu raggiungono Simona Ventura in studio per l'annuncio del vincitore. È Anita Mazzotta la vincitrice del GF 2025.

