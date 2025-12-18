Durante la finale del Grande Fratello in onda giovedì 18 dicembre, i concorrenti affrontano diversi televoti flash per arrivare a decretare il vincitore del reality.
Anita Mazzotta è la prima superfinalista, chi saranno gli altri due superfinalisti?
Jonas Pepe e Omer Elomari sono i protagonisti del primo televoto. Il concorrente meno votato è Omer Elomari che deve lasciare la Casa a pochi passi dalla vittoria.
“Posso dire che vi voglio bene. Non mi aspettavo tutto quell’amore da fuori”, sono le ultime parole di Omer nella Casa. Jonas Pepe diventa così il secondo superfinalista.
Il secondo televoto della serata vede sfidarsi Giulia Soponariu e Grazia Kendi. La concorrente meno votata è Grazia Kendi che deve abbandonare la Casa. Giulia Soponariu è la terza superfinalista.
Simona Ventura apre l'ultimo televoto tra i tre superfinalisti. Jonas Pepe è il terzo classificato e lascia la Casa a un passo dalla vittoria.