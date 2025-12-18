Durante la finale del Grande Fratello in onda giovedì 18 dicembre, i concorrenti affrontano diversi televoti flash per arrivare a decretare il vincitore del reality.

Anita Mazzotta è la prima superfinalista, chi saranno gli altri due superfinalisti?

Chi è stato eliminato nella finale del 18 dicembre del Grande Fratello?

Jonas Pepe e Omer Elomari sono i protagonisti del primo televoto. Il concorrente meno votato è Omer Elomari che deve lasciare la Casa a pochi passi dalla vittoria.

“Posso dire che vi voglio bene. Non mi aspettavo tutto quell’amore da fuori”, sono le ultime parole di Omer nella Casa. Jonas Pepe diventa così il secondo superfinalista.