A testa alta, il riassunto e le reazioni alla prima puntata

Dal video intimo diffuso senza consenso allo scandalo mediatico che sconvolge la vita di Virginia Terzi: sono tanti gli eventi raccontati nella prima puntata di A testa alta - Il coraggio di una donna, andata in onda mercoledì 7 gennaio in prima serata su Canale 5.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della prima puntata di A testa alta - Il coraggio di una donna.

A testa alta, il riassunto della prima puntata

La preside Virginia Terzi presenta il progetto A Testa Alta. Poco dopo, un video intimo che la ritrae viene diffuso senza il suo consenso, sconvolgendo la sua vita privata e pubblica.

Virginia affronta il marito Luigi e prova a parlare anche con il figlio Rocco. Intanto Cecilia, sorella di Virginia e ispettrice di polizia, scopre che qualcuno ha seguito la preside, facendo emergere il sospetto che dietro la diffusione del video ci sia una manovra precisa.

Virginia incontra Marco, il professore di educazione fisica con cui ha avuto la relazione, e una giornalista li fotografa insieme,.

Nel frattempo, Nina, la ragazza di cui Rocco è innamorato, vuole lasciare Alex, che però la minaccia.

Virginia è costretta ad affrontare le conseguenze pubbliche e personali della pubblicazione del video e scopre inoltre che Luigi ha una relazione extraconiugale con Elena.

Chi sta minacciando Virginia? E quali saranno le conseguenze della diffusione del video?

Per scoprirlo, la prima puntata di A Testa Alta è disponibile su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE