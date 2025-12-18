Dopo aver ricevuto dei messaggi dalle sue sorelle, Omer Elomari incontra sua madre Shirin durante la finale del Grande Fratello 2025.

Omer e sua madre non si vedevano da un anno e mezzo. “Mi sei mancato, sono venuta qui per te. Mi sei mancato tanto. Non ti allontanare più da me. Sono venuta per te, solo per te”, sono le parole piene d'amore di Shirin che ha preso l'aereo per la prima volta per rivedere suo figlio.