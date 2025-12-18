Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
LE LACRIME 18 dicembre 2025

Le lacrime di Omer Elomari per l’incontro con sua madre Shirin: “Non la vedevo da un anno”

La mamma di Omer abbraccia suo figlio durante la finale del Grande Fratello dopo un anno e mezzo di lontananza: "Ho preso l'aereo per te"
Condividi:

Dopo aver ricevuto dei messaggi dalle sue sorelle, Omer Elomari incontra sua madre Shirin durante la finale del Grande Fratello 2025.

Omer e sua madre non si vedevano da un anno e mezzo. “Mi sei mancato, sono venuta qui per te. Mi sei mancato tanto. Non ti allontanare più da me. Sono venuta per te, solo per te”, sono le parole piene d'amore di Shirin che ha preso l'aereo per la prima volta per rivedere suo figlio.

Omer Elomari rivede sua madre durante la finale del GFOmer Elomari rivede sua madre durante la finale del GF

"Per te faccio tutto. Come stai? Io sono con te in ogni momento e ti vedo come cambi. In qualunque modo sei, io ti voglio bene sempre. Ho preso l’aereo per te", aggiunge la mamma del concorrente.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video