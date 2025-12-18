La passerella del Grande Fratello si riempie d’amore e di grandi emozioni per Giulia Soponariu. Durante la finale del GF in onda giovedì 18 dicembre, Giulia riceve la sorpresa di tutta la sua famiglia.

Il primo a entrare è Gabriel, papà di Giulia, che abbraccia sua figlia che scoppia in lacrime: "Mi hai fatto diventare il papà più felice del mondo. Ti amo Per me hai già vinto il Grande Fratello. Mamma sta bene, stiamo tutti bene. Sei cresciuta".

"Il mio papà è il mio eroe", risponde Giulia visibilmente emozionata.