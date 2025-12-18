Catalogo
L'INCONTRO18 dicembre 2025

Giulia Soponariu incontra tutta la sua famiglia sulla passerella del GF

Tutti i membri della famiglia di Giulia Soponariu si susseguono sulla passerella del Grande Fratello regalando forti emozioni alla finalista
La passerella del Grande Fratello si riempie d’amore e di grandi emozioni per Giulia Soponariu. Durante la finale del GF in onda giovedì 18 dicembre, Giulia riceve la sorpresa di tutta la sua famiglia.

Il primo a entrare è Gabriel, papà di Giulia, che abbraccia sua figlia che scoppia in lacrime: "Mi hai fatto diventare il papà più felice del mondo. Ti amo Per me hai già vinto il Grande Fratello. Mamma sta bene, stiamo tutti bene. Sei cresciuta".

"Il mio papà è il mio eroe", risponde Giulia visibilmente emozionata.

Giulia Soponariu durante la finale del GFGiulia Soponariu durante la finale del GF

Ma le sorprese per Giulia sono appena iniziate perché in passerella arrivano anche i suoi tre fratelli Andrei, Riccardo e Ludovic e sua sorella Sofia.

L'ultima a entrare è Cristina, mamma di Giulia, insieme al fratellino più piccolo della famiglia, Santiago.

