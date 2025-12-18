La passerella del Grande Fratello si riempie d’amore e di grandi emozioni per Giulia Soponariu. Durante la finale del GF in onda giovedì 18 dicembre, Giulia riceve la sorpresa di tutta la sua famiglia.
Il primo a entrare è Gabriel, papà di Giulia, che abbraccia sua figlia che scoppia in lacrime: "Mi hai fatto diventare il papà più felice del mondo. Ti amo Per me hai già vinto il Grande Fratello. Mamma sta bene, stiamo tutti bene. Sei cresciuta".
"Il mio papà è il mio eroe", risponde Giulia visibilmente emozionata.
Ma le sorprese per Giulia sono appena iniziate perché in passerella arrivano anche i suoi tre fratelli Andrei, Riccardo e Ludovic e sua sorella Sofia.
L'ultima a entrare è Cristina, mamma di Giulia, insieme al fratellino più piccolo della famiglia, Santiago.