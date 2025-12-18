“Ti devo dire un po’ di cose. Per me, tu rimani sempre Matteo, il primo dei miei amori. Tu mi hai dato le prime emozioni da papà. Io sono figlio di genitori separati e ho un po' improvvisato nel fare il padre. Anche per questo forse non mi sono aperto tanto con te, mi riprometto di farlo di più", dichiara il papà di Jonas.

Jonas Pepe e suo padre alla finale del GF 2025

Francesco aggiunge: "Non ti ho mai dato abbastanza approvazione per le cose che stai facendo. Noi genitori tendiamo sempre a farvi fare la strada più sicura. Sono orgoglioso di come ti sei comportato, mi sono emozionato, sei una forza della natura e sei bravissimo”. “Grazie papà”, sono le parole di Jonas visibilmente emozionato.

Simona Ventura chiede al padre di Jonas di descrivere suo figlio: “È sempre stata una persona decisa e determinata ma anche molto sensibile. Lui e la mamma hanno questo carattere".

Anita raggiunge il salotto per conoscere il papà di Jonas. “Sei bella e di carattere, hai trovato pane per i tuoi denti”, sono le parole di Francesco per Anita.

