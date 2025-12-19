Durante la finale del Grande Fratello 2025, andata in onda giovedì 18 dicembre, Simona Ventura annuncia il vincitore della venticinquesima edizione del reality.

Jonas Pepe, Anita Mazzotta e Giulia Soponariu sono i tre superfinalisti che si contendono la vittoria finale. Il primo televoto flash decreta il terzo classificato di questa edizione: è Jonas Pepe il meno votato dal pubblico e deve lasciare la Casa a un passo dalla vittoria.

Dopo aver spento le luci della Casa, Anita Mazzotta e Giulia Soponariu raggiungono Simona Ventura in studio per l'annuncio della vincitrice. Anita Mazzotta vince il Grande Fratello 2025 e, subito dopo la proclamazione, viene raggiunta da Jonas Pepe e dall'abbraccio di tutti i suoi compagni d'avventura.