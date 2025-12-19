Durante la finale del Grande Fratello 2025, andata in onda giovedì 18 dicembre, Simona Ventura annuncia il vincitore della venticinquesima edizione del reality.
Jonas Pepe, Anita Mazzotta e Giulia Soponariu sono i tre superfinalisti che si contendono la vittoria finale. Il primo televoto flash decreta il terzo classificato di questa edizione: è Jonas Pepe il meno votato dal pubblico e deve lasciare la Casa a un passo dalla vittoria.
Dopo aver spento le luci della Casa, Anita Mazzotta e Giulia Soponariu raggiungono Simona Ventura in studio per l'annuncio della vincitrice. Anita Mazzotta vince il Grande Fratello 2025 e, subito dopo la proclamazione, viene raggiunta da Jonas Pepe e dall'abbraccio di tutti i suoi compagni d'avventura.
Anita Mazzotta ha 26 anni, è nata a Brindisi ma vive a Milano dove lavora come piercer.
Il percorso di Anita Mazzotta al Grande Fratello è stato caratterizzato da un grande dolore: nell'ottobre 2025, Anita ha affrontato la morte di sua mamma. Dopo essere uscita dalla Casa, Anita decide di rientrare in gioco come concorrente del reality: “Sono stati giorni difficili, ci tenevo che i miei compagni sapessero quello che è successo. Sono di nuovo qui per volontà sua e per volontà mia”.
Dopo alcune settimane di timori e dubbi, Anita Mazzotta si è avvicinata sempre di più a Jonas Pepe con il quale ha iniziato una storia d'amore all'interno della Casa.
Durante la finale del Grande Fratello, Anita Mazzotta ha ricevuto una sorpresa da parte delle sue amiche e di Vincent, il compagno di sua mamma.