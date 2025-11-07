GF, scatta il bacio tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta

I due concorrenti si emozionano vedendo le parole dei fan e si stringono in un caloroso abbraccio. Tutti gli inquilini chiedono in coro un bacio della coppia. Anita e Jonas si guardano e si scambiano un dolce bacio.

Jonas Pepe e Anita Mazzotta, il primo bacio al GF

GF, il rapporto tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta

Il primo bacio tra Jonas e Anita arriva dopo una settimana di grande complicità e confronti per i due ragazzi.

Jonas e Anita avevano avuto un confronto sincero sui loro sentimenti. “Ci vuole coraggio a iniziare a interessarsi a una persona qua dentro”, aveva detto Jonas.

La ragazza aveva ripercorso il loro rapporto dai primi giorni nella Casa: "All'inizio non ci parlavamo. Poi quando sono tornata, ci parlavamo un'ora ogni tanto. Poi è arrivata la clip e ci siamo sbloccati entrambi. Fammi passare del tempo".