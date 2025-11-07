Catalogo
NELLA CASA 07 novembre 2025

GF, scatta il bacio tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta

Dopo il passaggio di un aereo con un messaggio, Jonas e Anita si baciano per la prima volta al Grande Fratello
"J+A. Il caso non esiste. Jonita". Un aereo sorvola la Casa del Grande Fratello con un messaggio per Jonas Pepe e Anita Mazzotta.

I due concorrenti si emozionano vedendo le parole dei fan e si stringono in un caloroso abbraccio. Tutti gli inquilini chiedono in coro un bacio della coppia. Anita e Jonas si guardano e si scambiano un dolce bacio.

Jonas Pepe e Anita Mazzotta, il primo bacio al GFJonas Pepe e Anita Mazzotta, il primo bacio al GF

GF, il rapporto tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta

Il primo bacio tra Jonas e Anita arriva dopo una settimana di grande complicità e confronti per i due ragazzi.

Jonas e Anita avevano avuto un confronto sincero sui loro sentimenti. “Ci vuole coraggio a iniziare a interessarsi a una persona qua dentro”, aveva detto Jonas.

La ragazza aveva ripercorso il loro rapporto dai primi giorni nella Casa: "All'inizio non ci parlavamo. Poi quando sono tornata, ci parlavamo un'ora ogni tanto. Poi è arrivata la clip e ci siamo sbloccati entrambi. Fammi passare del tempo".

Jonas Pepe e Anita Mazzotta al Grande FratelloJonas Pepe e Anita Mazzotta al Grande Fratello

Inoltre, Anita aveva confessato a Jonas un pensiero intimo legato a sua madre, scomparsa durante la sua avventura nel reality: “Fin da sempre, per avere certezza di qualsiasi situazione, chiedevo a mamma. Adesso sto cercando di capire cosa mi direbbe lei".

