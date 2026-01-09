Scopriamo cosa succederà sabato 10 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 10 gennaio, Petra rimprovera Maria, accusandola di non lavorare al meglio perché ancora scossa dalla morte di Jana, e arriva a minacciarla di licenziamento.
Nel frattempo, Martina rientra dalla riunione con i mezzadri e comunica ad Alonso e Catalina che l’incontro ha avuto esito positivo.