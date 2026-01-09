Marga Martinez (Petra) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà sabato 10 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 10 gennaio

Nella puntata di sabato 10 gennaio, Petra rimprovera Maria, accusandola di non lavorare al meglio perché ancora scossa dalla morte di Jana, e arriva a minacciarla di licenziamento.

Nel frattempo, Martina rientra dalla riunione con i mezzadri e comunica ad Alonso e Catalina che l’incontro ha avuto esito positivo.

