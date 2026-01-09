Negli episodi della serie turca Forbidden Fruit, andati in onda giovedì 8 dicembre in prima serata su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Zeynep e Yildiz si confrontano dopo aver scoperto la verità su Mustafa.
Nel frattempo, Ender e Kaya si riavvicinano.
Yigit, alla morte della madre, riceve una lettera che gli aprirà uno scenario sconvolgente dettato da una verità nascosta.
Intanto, Mustafa tenta di compiere la sua vendetta contro Halit sparandogli. Il proiettile, però, colpisce Erim. In condizioni critiche, il ragazzo viene trasportato in ospedale dove avrà bisogno di una trasfusione di sangue che gli verrà donato da Kaya.
Nel video qui sopra, il riassunto della puntata di Forbidden Fruit andata in onda l'8 gennaio su Canale 5.