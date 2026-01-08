Strage di Crans-Montana, il dolore degli amici delle vittime italiane ai funerali

Nel corso della puntata di Realpolitik di mercoledì 7 gennaio sono state mandate in onda alcune testimonianze degli amici delle vittime italiane della strage di Crans-Montana , raccolte nel corso dei funerali che si sono svolti in giornata. "Era uscito e poi è rientrato per salvare una sua amica, è un eroe", dice una giovane in lacrime straziata dal dolore.

"Era un mio compagno di nuoto, lo ricordo come una persona solare, gentile che parlava con tutti", dice un altro ragazzo all'inviato di Realpolitik, che riguardo la strage aggiunge: "Era evitabilissima, bastava che i controlli fossero stati veri o che le autorità avessero imposto di rispettare le normative".

A causa dell'incendio scoppiato la notte di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana hanno perso la vita oltre 40 persone e più di 119 sono rimaste ferite. Le vittime italiane della strage sono 5: Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo, Achille Barosi e Sofia Prosperi.

