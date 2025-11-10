Vedendo Vincent, Anita scoppia in lacrime e ripete: "Scusa, scusami". Il compagno della mamma di Anita legge una lettera per la ragazza: "Non devi chiedermi scusa. Sono un disastro con le parole, sono un montanaro come diceva la mamma. Volevo dirti che tu sei la mia piccola, sei la cosa più importante. Non sei sola, ci sono io con te. Non temere. Non potrò mai sostituirla chiaramente, voi avete un rapporto bellissimo, speciale, unico".

Dopo la morte di sua mamma, Anita aveva deciso di rientrare in gioco proprio per volere di sua madre: "Sono di nuovo qui per volontà sua e per volontà mia”. Nelle ultime settimane, la concorrente aveva raccontato agli altri casalinghi il timore di ritrovarsi completamente sola al termine del programma.

Anita Mazzotta in lacrime al Grande Fratello

Vincent dichiara in lacrime che vorrà rimanere vicino ad Anita come un padre adottivo: "Adesso sei la mia famiglia, sei diventata mia figlia e io il tuo papà. Non smetterò mai di prendermi cura di te. Siamo una bella famiglia, diceva tua mamma. Me lo chiedeva spesso. Ne sarai anche orgogliosissima. Tu sei sempre qui nel mio cuore e non potrò mai lasciarti".

Anita e Vincent si stringono in un lungo abbraccio. "I figli sono di chi li cresce e non di chi li fa", dichiara Simona Ventura.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINTIY MAGAZINE