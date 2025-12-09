Lunedì 8 dicembre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la semifinale del Grande Fratello 2025 condotta da Simona Ventura. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.

I primi eliminati della semifinale del Grande Fratello

Simone De Bianchi è il primo eliminato della semifinale del GF 2025. Simona Ventura annuncia che il primo televoto porterà a un secondo concorrente eliminato.

Dopo un'emozionante sorpresa della figlia Ilaria, Francesca Carrara è la seconda eliminata del GF.

Rasha Younes, la fine della storia con Omer Elomari

Dopo giorni di liti e incomprensioni, Rasha Younes e Omer Elomari sembrano essere arrivati a un punto di non ritorno per la loro storia.

Rasha chiarisce che tra i due non sarebbe mai nata una storia d'amore: “Questa storia è stata una conoscenza, non ho mai parlato di amore. Non lo so. Abbiamo discusso per una cavolata, la sua reazione è stata eccessiva. Non accetto la sua durezza”.

Chi è stato eliminato dal Grande Fratello nella semifinale?

Sono cinque i concorrenti eliminati nel corso della semifinale del GF 2025. Dopo l'eliminazione di Simone e Francesca, si apre un televoto flash che avrà un doppio esito: il concorrente più votato sarà il terzo finalista mentre gli altri due concorrenti dovranno lasciare per sempre la Casa.

Simona Ventura comunica ai casalinghi il verdetto del televoto: Anita Mazzotta è la terza finalista mentre Donatella Mercoledisanto e Benedetta Stocchi vengono eliminate e devono lasciare la Casa.

Grande Fratello, chi è in nomination

Nelle ultime nomination di questa edizione, i concorrenti devono votare chi secondo loro merita la finale e possono votare anche loro stessi. I più nominati dai casalinghi e dalle casalinghe della Casa sono: Grazia, Rasha e Domenico.

Grazia pesca il piramidale gold e sceglie di portare al televoto Rasha: la concorrente più votata sarà la quarta finalista mentre la meno votata verrà eliminata.

Grazia Kendi è la quarta finalista mentre Rasha Younes deve lasciare la Casa a un passo dalla finale.

Omer Elomari e Domenico D'Alterio sono i due concorrenti in nomination che devono affrontare l'ultimo televoto per ottenere il quinto posto per la finale.

