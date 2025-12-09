Durante la semifinale del Grande Fratello 2025 andata in onda su Canale 5 lunedì 8 dicembre, Simona Ventura spiega come si svolgeranno le ultime nomination di questa edizione.

Chi è in nomination al Grande Fratello l'8 dicembre

Tutti i concorrenti, compresi i finalisti, raggiungono la mystery room dove Simona Ventura spiega le regole delle ultime nomination: i concorrenti devono votare chi secondo loro merita la finale e possono votare anche loro stessi.

I più nominati dai casalinghi e dalle casalinghe sono: Grazia, Rasha e Domenico. Grazia pesca il piramidale gold e sceglie di andare al televoto con Rasha. La concorrente più votata sarà la quarta finalista mentre la meno votata verrà eliminata.