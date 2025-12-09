Catalogo
NOMINATION09 dicembre 2025

Grande Fratello, le nomination della puntata dell'8 dicembre

Al termine della semifinale del GF in onda l'8 dicembre, ecco il risultato delle ultime nomination di questa edizione
Durante la semifinale del Grande Fratello 2025 andata in onda su Canale 5 lunedì 8 dicembre, Simona Ventura spiega come si svolgeranno le ultime nomination di questa edizione.

Chi è in nomination al Grande Fratello l'8 dicembre

Tutti i concorrenti, compresi i finalisti, raggiungono la mystery room dove Simona Ventura spiega le regole delle ultime nomination: i concorrenti devono votare chi secondo loro merita la finale e possono votare anche loro stessi.

I più nominati dai casalinghi e dalle casalinghe sono: Grazia, Rasha e Domenico. Grazia pesca il piramidale gold e sceglie di andare al televoto con Rasha. La concorrente più votata sarà la quarta finalista mentre la meno votata verrà eliminata.

Simone Ventura legge il verdetto del pubblico in studio: Grazia Kendi diventa la quarta finalista del GF mentre Rasha lascia la Casa.

Omer Elomari e Domenico D'Alterio sono gli ultimi concorrenti in nomination e si sfidano per aggiudicarsi l'ultimo posto per la finale del GF.

