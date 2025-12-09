Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
IL VERDETTO09 dicembre 2025

Grande Fratello, chi sono i finalisti

Scopriamo i nomi dei finalisti di questa edizione del Grande Fratello
Condividi:

Dopo Giulia Soponariu e Jonas Pepe, scopriamo chi sono i finalisti del Grande Fratello 2025. I nomi dei concorrenti finalisti sono stati scelti dal pubblico attraverso dei televoti flash aperti nel corso della semifinale del reality.

Grande Fratello 2025: chi sono i finalisti

Il terza finalista di questa edizione del GF viene scelto attraverso un televoto flash tra Benedetta Stocchi, Donatella Mercoledisanto e Anita Mazzotta.

Anita Mazzotta è la terza finalista mentre Donatella e Benedetta vengono eliminate e devono lasciare la Casa a un passo dalla finale.

Durante le ultime nomination di questa edizione, ai concorrenti viene chiesto chi secondo loro merita la finale. Il televoto avrà un doppio esito: il concorrente più votato andrà in finale mentre il meno votato sarà eliminato.

Al televoto si sfidano Grazia Kendi e Rasha Younes. Dopo essere arrivate in studio, le due concorrenti scoprono il verdetto: è Grazia Kendi la quarta finalista del GF 2025.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video