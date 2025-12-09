Grande Fratello 2025: chi sono i finalisti

Dopo Giulia Soponariu e Jonas Pepe, scopriamo chi sono i finalisti del Grande Fratello 2025. I nomi dei concorrenti finalisti sono stati scelti dal pubblico attraverso dei televoti flash aperti nel corso della semifinale del reality.
Il terza finalista di questa edizione del GF viene scelto attraverso un televoto flash tra Benedetta Stocchi, Donatella Mercoledisanto e Anita Mazzotta.
Anita Mazzotta è la terza finalista mentre Donatella e Benedetta vengono eliminate e devono lasciare la Casa a un passo dalla finale.
Durante le ultime nomination di questa edizione, ai concorrenti viene chiesto chi secondo loro merita la finale. Il televoto avrà un doppio esito: il concorrente più votato andrà in finale mentre il meno votato sarà eliminato.
Al televoto si sfidano Grazia Kendi e Rasha Younes. Dopo essere arrivate in studio, le due concorrenti scoprono il verdetto: è Grazia Kendi la quarta finalista del GF 2025.