In un televoto affollato, il pubblico sceglie il secondo finalista di questa edizione del Grande Fratello. In nomination ci sono: Grazia Kendi, Jonas Pepe, Mattia Scudieri e Omer Elomari. Il nome del più votato va ad aggiungersi a quello di Giulia Soponariu, prima finalista di questa edizione del reality.
Questa sera il televoto ha un doppio esito: oltre a eliminare Mattia Scudieri, decreta anche il secondo finalista dell'edizione 2025 del Grande Fratello. Jonas Pepe va ufficialmente in finale e lo scopre mentre riabbraccia sua madre Grazia.
Il secondo finalista di questa edizione del GF è Jonas Pepe, al secolo Matteo Jonas Pepe, 24 anni, romano, studente di Scienze Politiche prossimo alla laurea e con la passione per la moda, tanto da aver lavorato anche come modello.