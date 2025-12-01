Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
IL VERDETTO01 dicembre 2025

Grande Fratello, chi è l'eliminato dell'1 dicembre

Durante l'undicesima puntata del Grande Fratello, uno dei concorrenti in nomination deve lasciare la Casa dopo la chiusura del televoto
Condividi:
Mattia è eliminato dal Grande FratelloMattia è eliminato dal Grande Fratello

Nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 1 dicembre, Simona Ventura annuncia il nome del concorrente eliminato dopo la chiusura del televoto.

Chi è stato eliminato l'1 dicembre dal Grande Fratello?

Grazia Kendi, Jonas Pepe, Mattia Scudieri e Omer Elomari sono i concorrenti in nomination. I primi a salvarsi sono Omer e Jonas, mentre restano in attesa di scoprire il proprio destino Grazia e Mattia. Simona Ventura comunica ai casalinghi e alle casalinghe il verdetto del televoto: Mattia Scudieri è il concorrente meno votato dal pubblico e viene eliminato.

Mattia deve così abbandonare la Casa in maniera definitiva.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video