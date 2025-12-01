Mattia è eliminato dal Grande Fratello

Grazia Kendi, Jonas Pepe, Mattia Scudieri e Omer Elomari sono i concorrenti in nomination. I primi a salvarsi sono Omer e Jonas, mentre restano in attesa di scoprire il proprio destino Grazia e Mattia. Simona Ventura comunica ai casalinghi e alle casalinghe il verdetto del televoto: Mattia Scudieri è il concorrente meno votato dal pubblico e viene eliminato.

Mattia deve così abbandonare la Casa in maniera definitiva.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE