All'inizio della semifinale del Grande Fratello in onda lunedì 8 dicembre, Simona Ventura annuncia che diversi concorrenti dovranno lasciare la Casa durante la puntata.
Simone De Bianchi, Domenico D'Alterio, Rasha Younes e Francesca Carrara sono i concorrenti in nomination. Il primo concorrente a essere eliminato nel corso della semifinale del GF è Simone De Bianchi.
Poco dopo l'abbandono di Simone, Simona Ventura annuncia che lo stesso televoto avrà un secondo esito: ci sarà una seconda eliminazione. Il secondo eliminato della serata è Francesca Carrara.
Simona Ventura apre un televoto flash tra tre concorrenti con un doppio esito: il concorrente più votato sarà il terzo finalista mentre i due meno votati verranno eliminati e dovranno lasciare la Casa a un passo dalla finale.
I tre concorrenti al televoto flash sono: Benedetta Stocchi, Donatella Mercoledisanto e Anita Mazzotta. La terza finalista del GF 2025 è Anita Mazzotta mentre Benedetta e Donatella devono lasciare la Casa.
Durante le ultime nomination di questa edizione, i concorrenti devono votare chi secondo loro merita la finale. Al televoto si sfidano Grazia Kendi e Rasha Younes: la concorrente più votata sarà la quarta finalista mentre la meno votata verrà eliminata.
In studio, Simona Ventura annuncia il nome della quarta finalista: Grazia Kendi va in finale mentre Rasha Younes viene eliminata.