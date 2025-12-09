All'inizio della semifinale del Grande Fratello in onda lunedì 8 dicembre, Simona Ventura annuncia che diversi concorrenti dovranno lasciare la Casa durante la puntata.

Chi è stato eliminato l'8 dicembre dal Grande Fratello?

Simone De Bianchi, Domenico D'Alterio, Rasha Younes e Francesca Carrara sono i concorrenti in nomination. Il primo concorrente a essere eliminato nel corso della semifinale del GF è Simone De Bianchi.

Poco dopo l'abbandono di Simone, Simona Ventura annuncia che lo stesso televoto avrà un secondo esito: ci sarà una seconda eliminazione. Il secondo eliminato della serata è Francesca Carrara.