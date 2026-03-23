Famiglia nel bosco, il picnic di Catherine con Nathan, la mamma e la sorella prima di incontrare gli avvocati

A Dentro la notizia le ultime notizie sulla famiglia nel bosco. Nel corso della puntata di lunedì 23 marzo, la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi ha mandato in onda in esclusiva alcune immagini che ritraggono Catherine intenta a fare un picnic insieme a Nathan, alla mamma Pauline e alla sorella Rachel. Le ultime due - rispettivamente la nonna e la zia dei tre bambini che attualmente si trovano in una casa famiglia a Vasto, dalla quale mamma Catherine è stata allontanata - sono venute in Italia dall'Australia a inizio anno per stare accanto al resto della loro famiglia in un momento così delicato.
Nel video mandato in onda in esclusiva da Dentro la notizia, si vede la famiglia trascorrere degli attimi in compagnia prima di un nuovo incontro con gli avvocati che rappresentano Catherine e Nathan. Insieme a loro anche Vincenzo Rubano, inviato della trasmissione di Canale 5 che in collegamento con Gianluigi Nuzzi racconta: "Ho visto Catherine sorridere, ho visto la normalità di una famiglia, ho trovato dei genitori non rassegnati ma tranquilli. Catherine mi ha detto: 'Non mi voglio più scontrare con nessuno, non voglio litigare con nessuno, ho detto sì a tutto, adesso non vedo l'ora di poter riabbracciare i miei figli'".
Nei giorni scorsi, Dentro la notizia aveva mandato in onda, in esclusiva, una lettera scritta dal padre di Nathan, nonno dei tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco. Nella lettera, il nonno dei piccoli racconta di quando è venuto a trovarli in Italia: "Mi hanno mostrato la loro fattoria e, a 80 anni, ho trovato la forza di stare al passo con loro. È difficile trovare un gruppo di bambini più felice, sano, amichevole e rumoroso. Sono solo bambini, come una volta lo eravamo tutti noi. Dio li benedica tutti. Spero solo che non passi troppo tempo prima di poterli visitare di nuovo nella loro casa".