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Un nuovo inizio

SERIE TV02 giugno 2026

Un nuovo inizio, le anticipazioni della puntata del 9 giugno

La prossima puntata della nuova serie con Megan Montaner Un nuovo inizio andrà in onda martedì 9 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie tv spagnola con Megan Montaner Un nuovo inizio (Entre tierras) andrà in onda martedì 9 giugno in prima serata su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Un nuovo inizio già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Un nuovo inizio, le anticipazioni della prossima puntata del 9 giugno

Unax Ugalde (Manuel) e Megan Montaner (María) in una scena di Un nuovo inizio
Unax Ugalde (Manuel) e Megan Montaner (María) in una scena di Un nuovo inizio

Justa cerca di riconciliarsi con Manuel, ma lui le chiarisce che la loro storia è finita.

Successivamente, Justa si impossessa di una foto compromettente di María e José e la sfrutta per mettere in dubbio la loro reputazione, coinvolgendo Ramón.

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