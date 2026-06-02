La prossima puntata della nuova serie tv spagnola con Megan Montaner Un nuovo inizio (Entre tierras) andrà in onda martedì 9 giugno in prima serata su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Un nuovo inizio già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Justa cerca di riconciliarsi con Manuel, ma lui le chiarisce che la loro storia è finita.
Successivamente, Justa si impossessa di una foto compromettente di María e José e la sfrutta per mettere in dubbio la loro reputazione, coinvolgendo Ramón.
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