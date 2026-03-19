A Dentro la notizia le ultime notizie sulla famiglia nel bosco. Nel corso della puntata di giovedì 19 marzo, proprio in occasione della Festa del papà, la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi ha mandato in onda in esclusiva una lettera scritta dal padre di Nathan, nonno dei tre bambini che attualmente si trovano in una casa famiglia a Vasto, dalla quale mamma Catherine è stata recentemente allontanata.

Nella lettera, il nonno dei piccoli racconta di quando è venuto a trovarli: "Ho pochissime opportunità di vedere i miei nipoti, ma lo scorso settembre sono volato in Italia per stare con loro una settimana. È stato un settembre molto caldo, ma i bambini si sono stati molto attenti e si sono presi cura di me, dalla colazione alla sera. Mi intrattenevano con i loro giochi e mi hanno fatto sorridere per tutta la mattina fino all'ora di pranzo... Succedeva spesso prima dei pasti di Catherine".

Il papà di Nathan prosegue la sua lettera: "Mi hanno mostrato la loro fattoria e, a 80 anni, ho trovato la forza di stare al passo con loro. È difficile trovare un gruppo di bambini più felice, sano, amichevole e rumoroso. Sono solo bambini, come una volta lo eravamo tutti noi. Dio li benedica tutti. Spero solo che non passi troppo tempo prima di poterli visitare di nuovo nella loro casa".