Un ulteriore chiarimento tra Pierangelo Greco e le sorelle Testa

Lucia e Irma si confrontano con Pierangelo per chiarire le incomprensioni nate in settimana

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Sono state delle Nomination scoppiettanti quelle di lunedì scorso. Al termine delle votazioni, Pierangelo e Jasmine e Irma e Lucia si sono trovati a fronteggiarsi al televoto.

Le due coppie partivano con dei punti di svantaggio per questo si erano promessi a vicenda di non nominarsi per evitare di penalizzarsi ulteriormente.

Le sorelle Testa, avendo preventivamente testato il terreno, hanno comunque deciso di dare la loro preferenza a Pierangelo e Jasmine, perché il loro voto non avrebbe influenzato le sorti dei due ragazzi.

Pierangelo, dopo aver scoperto di aver ricevuto una Nomination dalle sorelle, è andato su tutte le furie e le ha accusate di incoerenza.

Ne è nata una discussione protrattasi nel tempo, con aperte ostilità da parte di Pierangelo e Jasmine nei confronti di Irma e Lucia.

Ed è proprio quest'ultima a riaprire il discorso con il giovane influencer: a breve potrebbe uscire, non vuole lasciare nulla di irrisolto.

La donna si spiega ancora una volta e ribadisce che, a prescindere dal loro voto, Pierangelo e Jasmine sarebbero finiti in Nomination perché le sorelle Boccoli hanno un'evidente preferenza per la coppia di Antonino e Andrea.

Inoltre, a differenza dei due ragazzi, le sorelle si trovavano in una posizione più scomoda, soprattutto considerando le varie amicizie che si stanno creando nella Casa delle Coppie. Danilo interviene dicendo di discernere il rapporto dal gioco. Anche Irma, aggiungendosi alla conversazione, ripete di essersi fidata degli altri concorrenti che avevano ipotizzato di votare proprio Pierangelo e Jasmine. A nulla servono le spiegazioni, Pierangelo si è sentito pugnalato e continua a ribadire di averle trovate incoerenti. Tra l'altro, anche Giorgia l'ha deluso perché, per un breve tempo, aveva deciso di nominarli, idea successivamente cambiata anche grazie all'intervento di Laura.

Giorgia, sentendosi chiamata in causa, chiede di non essere messa in mezzo. Allora Laura fa un breve discorso in cui spiega il loro ragionamento: sono una squadra, non ha voluto influenzare la sua compagna ma semplicemente l'ha fatta ragionare affinché agissero di comune accordo. La donna, infatti, non avrebbe mai votato Pierangelo. Dopo un po' di insistenza, Giorgia prende parte alla discussione. La ginnasta inizialmente non avrebbe voluto votare Pierangelo e Jasmine ma poi, in un'ottica difensiva, le era balzato in mente di nominarli perché già svantaggiati dai due punti di penalità. Dopo aver parlato con Laura, però, ha cambiato nuovamente idea.

Lo scontro si accende, con Irma e Giorgia che danno due versioni differenti, entrambe accusano l'altra di aver preso l'iniziativa di votare i due ragazzi. La pugile sostiene di aver votato i due amici perché certa che sia Giorgia che Danilo avrebbero dato la loro preferenza ai pugliesi.

Laura interviene ancora, non ritiene giusto che i voti altrui vengano rivelati. La sua idea è che le Nomination rimangano segrete.

Pierangelo dice la sua, essendo un gruppo di amici, si aspettava quanto meno sincerità, così da potersi regolare di conseguenza.

Dall'alto della sua saggezza, Manila consiglia a Pierangelo di non pretendere troppo dai suoi compagni. Non ci si può aspettare che in Nomination il bene degli altri venga messo sul proprio. Essendo il gioco mutevole, è normale che certi accordi possano cambiare. A nulla servono consigli e spiegazioni, Pierangelo è fermo nelle proprie posizioni. "Vuoi passare per la persona corretta a casa per le fandom che hai" dice netta Lucia. "Si vede che hai astio contro di noi" aggiunge Irma. Manila prova a mediare: forse la giovane età di Pierangelo non gli consente di comprendere appieno queste dinamiche di gioco. "Io ci credevo tanto in voi" ripete amareggiato il ragazzo.

Lucia, allora, lamenta il fatto che Jasmine si sia disinteressata alla discussione, non partecipando a un chiarimento necessario. "Veniva qua e parlava anche lei!" esclama.

Pierangelo abbandona il tavolo della discussione, ancora deluso dal comportamento delle sorelle. Per quanto provino a parlarsi, i due schieramenti sembrano non comprendersi e una reale riconciliazione sembra difficile.