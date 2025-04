Strategie e ipotesi di Nomination per le sorelle Boccoli ed Elena Barolo

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Serata movimentata nella camera delle sorelle Boccoli, dove Elena fa il suo ingresso con la solita grinta ed esordisce con una sua personale teoria per sbaragliare la concorrenza all'interno di The Couple - Una Vittoria per due. La sua idea è quella di votare i deboli per uscire, eventualmente, contro i forti. Il problema? Nessuno sa esattamente chi siano gli uni o gli altri.

Benedicta considera forti le due pugili Irma e Lucia, oltre che la coppia composta da Pierangelo e Jasmine. Soprattutto gli ultimi due potrebbero essere molto amati dal pubblico. Brigitta solleva una questione: forti e deboli… rispetto a cosa?

Il gruppetto cresce: arrivano anche Thais e Jasmine, e la discussione si fa fitta. La brasiliana ammette che, durante la prima puntata, assieme alla sua compagna Elena, ha deciso di nominare le coppie che riteneva più forti.

Vengono analizzati vari concorrenti e tutte le partecipanti concordano nel dire che i fratelli Mileto e le sorelle Testa potrebbero essere sia bravi nelle sfide che godere del sostegno dei telespettatori. Al momento, sono considerate le coppie più temibili.

Mentre Antonino? Secondo Brigitta ha già conquistato il pubblico femminile.

Jasmine propone di votare le persone con cui si ha un legame meno stretto. Ma Brigitta chiude con il sorriso: l'attrice ha dialogato con tutti, magari le stesse antipatico qualcuno!

Per ora, tante teorie e una certezza: nella Casa delle Coppie anche scegliere chi nominare è una vera prova.